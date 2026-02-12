Buon appetito: спагетти с морепродуктами по канонам итальянской кухни

Не всегда альденте — это про неумелость хозяйки, иногда пасте просто необходимо избежать «правильной» консистенции. В этом рецепте всё по классике: минимум ингредиентов, максимум вкуса. «Клопс» узнал, как приготовить спагетти с морепродуктами по всем канонам средиземноморской кухни.
Ингредиенты
- 160 граммов спагетти,
- 300 граммов моллюсков,
- по 100 граммов мидий и креветок,
- перец чили,
- зубчик чеснока,
- 20 миллилитров оливкового масла,
- петрушка, соль, чёрный перец (по вкусу).
Приготовление
В сковороде разогреть оливковое масло, обжарить нарезанный перец чили и зубчик чеснока до появления аромата. Добавить моллюсков и готовить до раскрытия раковин. Извлечь их из панцирей, вернуть мясо в сковороду.
Добавить креветки и мидии, готовить ещё около минуты, посолить и поперчить по вкусу. Спагетти варить в подсоленной воде около 10 минут до состояния альденте. Слить воду, оставив примерно полстакана отвара.
Переложить пасту в сковороду с морепродуктами, влить немного сохранённой воды и тушить пару минут, аккуратно перемешивая, чтобы соус обволок спагетти. Перед подачей посыпать рубленой петрушкой и сразу подавать к столу.
Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».