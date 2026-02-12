06:20

Buon appetito: спагетти с морепродуктами по канонам итальянской кухни

  1. Лайфхаки
Автор:
Buon appetito: спагетти с морепродуктами по канонам итальянской кухни - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Не всегда альденте — это про неумелость хозяйки, иногда пасте просто необходимо избежать «правильной» консистенции. В этом рецепте всё по классике: минимум ингредиентов, максимум вкуса. «Клопс» узнал, как приготовить спагетти с морепродуктами по всем канонам средиземноморской кухни.

Ингредиенты

  • 160 граммов спагетти,
  • 300 граммов моллюсков,
  • по 100 граммов мидий и креветок,
  • перец чили,
  • зубчик чеснока,
  • 20 миллилитров оливкового масла,
  • петрушка, соль, чёрный перец (по вкусу).

Приготовление

В сковороде разогреть оливковое масло, обжарить нарезанный перец чили и зубчик чеснока до появления аромата. Добавить моллюсков и готовить до раскрытия раковин. Извлечь их из панцирей, вернуть мясо в сковороду.

Добавить креветки и мидии, готовить ещё около минуты, посолить и поперчить по вкусу. Спагетти варить в подсоленной воде около 10 минут до состояния альденте. Слить воду, оставив примерно полстакана отвара.

Переложить пасту в сковороду с морепродуктами, влить немного сохранённой воды и тушить пару минут, аккуратно перемешивая, чтобы соус обволок спагетти. Перед подачей посыпать рубленой петрушкой и сразу подавать к столу.

Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Морковные такос с крабовым салатом: яркая закуска, которая удивит гостей
26 февраля 2026
06:31
А что на ужин: кулинары раскрыли секрет роскошного мяса по-французски с картофелем
25 февраля 2026
17:32
Блины, которые получаются всегда: кулинары раскрыли секретный ингредиент
22 февраля 2026
13:01
Тот самый «Цезарь» как в ресторане: пробуем готовить популярный салат дома
19 февраля 2026
06:08
Курица терияки с карамельной корочкой: тот самый блеск, от которого трудно оторваться
18 февраля 2026
22:02
Все новости по теме
1 421
Кулинария