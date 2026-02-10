19:43

Аромат, который заманит на кухню любого: простой рецепт блинчиков для разогрева перед Масленицей

  1. Лайфхаки
Автор:
Аромат, который заманит на кухню любого: простой рецепт блинчиков для разогрева перед Масленицей - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Масленица уже на носу. Самое время снова поставить сковороду на плиту и вспомнить домашнюю классику. «Клопс» нашёл простой рецепт блинов на молоке, который подойдёт для разогрева и не потребует лишних усилий.

Ингредиенты

  1. 500 миллилитров молока,
  2. 3 крупных куриных яйца,
  3. 280 граммов муки,
  4. пара столовых ложек сахара,
  5. четверть чайной ложки соли,
  6. 3 столовые ложки растительного масла,
  7. сливочное масло для смазывания (по желанию).

Приготовление

Разбить яйца в миску, добавить соль и сахар, перемешать венчиком до однородности. Взбивать не нужно — достаточно, чтобы масса стала гладкой. Влить около 200 миллилитров молока и ещё раз аккуратно перемешать.

Всыпать всю муку и размешать до исчезновения комочков. Тесто на этом этапе получится густым, почти как сметана. Влить оставшееся молоко и довести массу до жидкой, текучей консистенции. Добавить растительное масло и перемешать. Оставить тесто на 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы оно стало более эластичным.

Разогреть блинную сковороду, смазать её тонким слоем масла. Налить тесто в центр и быстро распределить по поверхности. Жарить на огне выше среднего до подрумянивания краёв, затем перевернуть. Готовые блинчики выкладывать стопкой и смазывать сливочным маслом. Подавать с вареньем, мёдом или любой начинкой по вкусу.

Устали от классики? Мы находили ещё 6 вариантов блинов, которых хватит на всю масленичную неделю.

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Морковные такос с крабовым салатом: яркая закуска, которая удивит гостей
26 февраля 2026
06:31
А что на ужин: кулинары раскрыли секрет роскошного мяса по-французски с картофелем
25 февраля 2026
17:32
Блины, которые получаются всегда: кулинары раскрыли секретный ингредиент
22 февраля 2026
13:01
Тот самый «Цезарь» как в ресторане: пробуем готовить популярный салат дома
19 февраля 2026
06:08
Курица терияки с карамельной корочкой: тот самый блеск, от которого трудно оторваться
18 февраля 2026
22:02
Все новости по теме
6 752
Кулинария