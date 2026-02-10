Аромат, который заманит на кухню любого: простой рецепт блинчиков для разогрева перед Масленицей

ВКонтакте

Масленица уже на носу. Самое время снова поставить сковороду на плиту и вспомнить домашнюю классику. «Клопс» нашёл простой рецепт блинов на молоке, который подойдёт для разогрева и не потребует лишних усилий.

Ингредиенты

500 миллилитров молока, 3 крупных куриных яйца, 280 граммов муки, пара столовых ложек сахара, четверть чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла, сливочное масло для смазывания (по желанию).

Приготовление

Разбить яйца в миску, добавить соль и сахар, перемешать венчиком до однородности. Взбивать не нужно — достаточно, чтобы масса стала гладкой. Влить около 200 миллилитров молока и ещё раз аккуратно перемешать.

Всыпать всю муку и размешать до исчезновения комочков. Тесто на этом этапе получится густым, почти как сметана. Влить оставшееся молоко и довести массу до жидкой, текучей консистенции. Добавить растительное масло и перемешать. Оставить тесто на 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы оно стало более эластичным.

Разогреть блинную сковороду, смазать её тонким слоем масла. Налить тесто в центр и быстро распределить по поверхности. Жарить на огне выше среднего до подрумянивания краёв, затем перевернуть. Готовые блинчики выкладывать стопкой и смазывать сливочным маслом. Подавать с вареньем, мёдом или любой начинкой по вкусу.