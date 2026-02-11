Детей не оттащить за уши: секрет сочных шоколадных маффинов на скорую руку

Маффины давно считаются классикой британской кухни — и не зря. Этот десерт прост в приготовлении, не требует сложных техник и всегда получается удачным. «Клопс» узнал, как повторить легендарную выпечку на домашней кухне.
Ингредиенты
- 200-250 граммов пшеничной муки,
- по 150 граммов сахара и сливочного масла,
- 100 миллилитров молока,
- два куриных яйца,
- 40 граммов порошка какао,
- две чайные ложки разрыхлителя.
Приготовление
В кастрюлю высыпать какао-порошок и сахар, добавить сливочное масло и влить молоко. Поставить на огонь и довести до кипения, периодически помешивая. Снять с плиты и слегка остудить.
В тёплую смесь ввести яйца. Размешать венчиком или ложкой до однородности. Добавить разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Перемешать ложкой или вилкой до получения теста средней густоты.
Разложить заготовку по формочкам, заполняя их примерно на две трети объёма. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Проверить готовность сухой шпажкой, ориентируясь на особенности своей духовки. Перед подачей маффины немного остудить, при желании посыпать сахарной пудрой.
