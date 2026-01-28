20:04

Главное блюдо Китайского Нового года: как приготовить утку по-пекински на домашней кухне

  1. Лайфхаки
Автор:
Главное блюдо Китайского Нового года: как приготовить утку по-пекински на домашней кухне - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Приближается очередной зимний праздник — Китайский Новый год. Одним из его главных символов считается утка по-пекински. Классический рецепт кулинары адаптировали под домашние условия и готовят из доступных продуктов. «Клопс» рассказывает, как его повторить.

Ингредиенты

  1. тушка утки,
  2. два литра кипятка.

Для маринада:

  1. 3 столовые ложки мёда,
  2. 2-3 столовые ложки соевого соуса,
  3. 1-2 столовые ложки бальзамического или рисового уксуса,
  4. две столовые ложки белого вина или мирина,
  5. бадьян, специи (по вкусу).

Для подачи:

  1. два огурца,
  2. пучок зелёного лука,
  3. рисовые блинчики или лепёшки,
  4. китайский кисло-сладкий соус или бальзамический крем.

Приготовление

Птицу вымыть, очистить, удалить остатки перьев. Ошпарить грудку кипятком, чтобы кожа стянулась и стала плотнее. Для маринада соединить мёд, соевый соус, мирин или вино, уксус и специи, слегка прогреть смесь. Обмазать ею утку со всех сторон.

Тушку подвесить или зафиксировать в вертикальном положении, оставить в прохладном месте на несколько часов или на ночь. Затем выдержать утку при комнатной температуре около часа. Низ брюшка скрепить или зашить, кончики крыльев заправить в бока тушки. 

Разогреть духовку до 200 градусов. Запекать утку на решётке над противнем с водой, чтобы в него стекал жир. При необходимости накрыть птицу фольгой, не допуская соприкосновения с кожей. Готовить до румяной корочки и полной готовности.

С готовой утки нарезать тонкие ломтики кожи или кожи с мясом. Подавать на блинчиках с нарезанными огурцами, зелёным луком и соусом по вкусу.

Когда хочется домашней выпечки, но нет ни сил, ни времени на сложные замесы, на помощь приходят ленивые пироги. Минимум действий, доступные продукты и предсказуемый результат — такими рецептами делился «Клопс».

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Buon appetito: спагетти с морепродуктами по канонам итальянской кухни
12 февраля 2026
06:20
Детей не оттащить за уши: секрет сочных шоколадных маффинов на скорую руку
11 февраля 2026
22:32
Аромат, который заманит на кухню любого: простой рецепт блинчиков для разогрева перед Масленицей
10 февраля 2026
19:43
Кулинары раскрыли секрет идеальных домашних пельменей: всё проще, чем может показаться
09 февраля 2026
14:49
Быстро, сытно, из подручных ингредиентов: три варианта оладушек, которые спасут утро
05 февраля 2026
06:15
Все новости по теме
6 883
Кулинария
День любви
Читать