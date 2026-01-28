Главное блюдо Китайского Нового года: как приготовить утку по-пекински на домашней кухне

Приближается очередной зимний праздник — Китайский Новый год. Одним из его главных символов считается утка по-пекински. Классический рецепт кулинары адаптировали под домашние условия и готовят из доступных продуктов. «Клопс» рассказывает, как его повторить.
Ингредиенты
- тушка утки,
- два литра кипятка.
Для маринада:
- 3 столовые ложки мёда,
- 2-3 столовые ложки соевого соуса,
- 1-2 столовые ложки бальзамического или рисового уксуса,
- две столовые ложки белого вина или мирина,
- бадьян, специи (по вкусу).
Для подачи:
- два огурца,
- пучок зелёного лука,
- рисовые блинчики или лепёшки,
- китайский кисло-сладкий соус или бальзамический крем.
Приготовление
Птицу вымыть, очистить, удалить остатки перьев. Ошпарить грудку кипятком, чтобы кожа стянулась и стала плотнее. Для маринада соединить мёд, соевый соус, мирин или вино, уксус и специи, слегка прогреть смесь. Обмазать ею утку со всех сторон.
Тушку подвесить или зафиксировать в вертикальном положении, оставить в прохладном месте на несколько часов или на ночь. Затем выдержать утку при комнатной температуре около часа. Низ брюшка скрепить или зашить, кончики крыльев заправить в бока тушки.
Разогреть духовку до 200 градусов. Запекать утку на решётке над противнем с водой, чтобы в него стекал жир. При необходимости накрыть птицу фольгой, не допуская соприкосновения с кожей. Готовить до румяной корочки и полной готовности.
С готовой утки нарезать тонкие ломтики кожи или кожи с мясом. Подавать на блинчиках с нарезанными огурцами, зелёным луком и соусом по вкусу.
