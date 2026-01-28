Спасение ленивой хозяйки: три пирога, которые выручат, когда нет времени стоять у плиты

Когда хочется домашней выпечки, но нет ни сил, ни времени на сложные замесы, на помощь приходят ленивые пироги. Минимум действий, доступные продукты и предсказуемый результат. Рецептами блюд калининградские хозяйки поделились с «Клопс».
1. Ачма
Ингредиенты
- два крупных лаваша,
- 300 граммов адыгейского сыра,
- 3 столовые ложки твёрдого тёртого сыра,
- 300 граммов кефира или мацони,
- два куриных яйца,
- соль, перец (по вкусу).
Приготовление
Адыгейский сыр крупно натереть, с твёрдым не смешивать. Яйца взбить венчиком, добавить кефир и перемешать до однородной массы. В форму для запекания крест-накрест уложить листы лаваша, чтобы края свисали.
Лаваш смазать яично-кефирной заливкой, выложить слой адыгейского сыра и немного твёрдого. Сверху разместить лаваш, повторить всё несколько раз. Последний слой закрыть свисающими краями лаваша и оставшейся заливкой.
Предварительно выставить 180 градусов на термометре духовке, запекать ачму 10 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева, затем включить конвекцию и готовить ещё столько же до румяной корочки. Перед подачей блюдо остудить и нарезать порционно.
2. Пирог с капустой
Ингредиенты
- 200 граммов белокочанной капусты,
- 300 миллилитров кефира,
- два куриных яйца,
- 70 граммов моркови,
- половина чайной ложки соды,
- два стакана муки,
- 50 граммов сливочного масла,
- 10 граммов молотого мускатного ореха,
- чайная ложка кунжутных семечек,
- соль (по вкусу).
Приготовление
Капусту тонко нашинковать, морковь пропустить через среднюю тёрку. Овощи слегка помять руками, чтобы они пустили сок. В сотейнике растопить сливочное масло, выложить капусту с морковью, добавить соль и мускатный орех, обжарить на среднем огне 10–15 минут до мягкости.
Для теста в миске соединить кефир, яйца, соль и соду, постепенно всыпать муку и перемешать до однородной массы. Форму для запекания застелить пергаментом и смазать маслом. Вылить половину теста, выложить начинку, сверху распределить остатки.
Посыпать кунжутом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После запекания пирог немного остудить, затем достать из формы и нарезать.
3. Курник
Ингредиенты
Для теста:
- по 200 миллилитров кефира и майонеза,
- полтора стакана пшеничной муки,
- два куриных яйца,
- чайная ложка соды, погашенной уксусом,
- половина чайной ложки соли.
Для начинки:
- 5 картофелин,
- головка репчатого лука,
- 300 граммов куриного мяса,
- по половине чайной ложки молотого чёрного перца и соли.
Приготовление
Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками, сырое куриное мясо — небольшими кусками, лук — полукольцами. Духовку разогреть до 180-200 градусов.
Картофель выложить в форму, посолить и поперчить. Сверху распределить куриное мясо, добавить соль и выложить лук. Поставить форму в духовку на 15 минут.
Тем временем в отдельной миске яйца соединить с кефиром и майонезом, взбить венчиком. Добавить муку, соль и соду, перемешать до консистенции теста для оладий.
Форму с начинкой достать, немного остудить и покрыть заливкой. Вернуть курник в духовку и выпекать 40–50 минут. Готовность проверять деревянной палочкой. После пирог достать, слегка остудить и подавать к столу.
