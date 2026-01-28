Спасение ленивой хозяйки: три пирога, которые выручат, когда нет времени стоять у плиты - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
17:16
Автор:
17:16

  Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Когда хочется домашней выпечки, но нет ни сил, ни времени на сложные замесы, на помощь приходят ленивые пироги. Минимум действий, доступные продукты и предсказуемый результат. Рецептами блюд калининградские хозяйки поделились с «Клопс». 

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

1. Ачма

Ингредиенты

  1. два крупных лаваша,
  2. 300 граммов адыгейского сыра,
  3. 3 столовые ложки твёрдого тёртого сыра,
  4. 300 граммов кефира или мацони,
  5. два куриных яйца,
  6. соль, перец (по вкусу).

Приготовление

Адыгейский сыр крупно натереть, с твёрдым не смешивать. Яйца взбить венчиком, добавить кефир и перемешать до однородной массы. В форму для запекания крест-накрест уложить листы лаваша, чтобы края свисали.

Лаваш смазать яично-кефирной заливкой, выложить слой адыгейского сыра и немного твёрдого. Сверху разместить лаваш, повторить всё несколько раз. Последний слой закрыть свисающими краями лаваша и оставшейся заливкой.

Предварительно выставить 180 градусов на термометре духовке, запекать ачму 10 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева, затем включить конвекцию и готовить ещё столько же до румяной корочки. Перед подачей блюдо остудить и нарезать порционно.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

2. Пирог с капустой

Ингредиенты

  1. 200 граммов белокочанной капусты,
  2. 300 миллилитров кефира,
  3. два куриных яйца,
  4. 70 граммов моркови,
  5. половина чайной ложки соды,
  6. два стакана муки,
  7. 50 граммов сливочного масла,
  8. 10 граммов молотого мускатного ореха,
  9. чайная ложка кунжутных семечек,
  10. соль (по вкусу).

Приготовление

Капусту тонко нашинковать, морковь пропустить через среднюю тёрку. Овощи слегка помять руками, чтобы они пустили сок. В сотейнике растопить сливочное масло, выложить капусту с морковью, добавить соль и мускатный орех, обжарить на среднем огне 10–15 минут до мягкости.

Для теста в миске соединить кефир, яйца, соль и соду, постепенно всыпать муку и перемешать до однородной массы. Форму для запекания застелить пергаментом и смазать маслом. Вылить половину теста, выложить начинку, сверху распределить остатки.

Посыпать кунжутом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После запекания пирог немного остудить, затем достать из формы и нарезать.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

3. Курник

Ингредиенты

Для теста:

  1. по 200 миллилитров кефира и майонеза,
  2. полтора стакана пшеничной муки,
  3. два куриных яйца,
  4. чайная ложка соды, погашенной уксусом,
  5. половина чайной ложки соли.

Для начинки:

  1. 5 картофелин,
  2. головка репчатого лука,
  3. 300 граммов куриного мяса,
  4. по половине чайной ложки молотого чёрного перца и соли.

Приготовление

Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками, сырое куриное мясо — небольшими кусками, лук — полукольцами. Духовку разогреть до 180-200 градусов.

Картофель выложить в форму, посолить и поперчить. Сверху распределить куриное мясо, добавить соль и выложить лук. Поставить форму в духовку на 15 минут.

Тем временем в отдельной миске яйца соединить с кефиром и майонезом, взбить венчиком. Добавить муку, соль и соду, перемешать до консистенции теста для оладий.

Форму с начинкой достать, немного остудить и покрыть заливкой. Вернуть курник в духовку и выпекать 40–50 минут. Готовность проверять деревянной палочкой. После пирог достать, слегка остудить и подавать к столу.

Хрустящая основа из песочного теста, шелковистая начинка и безграничный простор для фантазии — всё это киш, король открытых пирогов. Он одинаково хорош и на праздничном фуршете, и на ужине в будний день. Мы собрали три проверенных рецепта.

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
