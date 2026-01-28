Спасение ленивой хозяйки: три пирога, которые выручат, когда нет времени стоять у плиты

1. Ачма

Ингредиенты

два крупных лаваша, 300 граммов адыгейского сыра, 3 столовые ложки твёрдого тёртого сыра, 300 граммов кефира или мацони, два куриных яйца, соль, перец (по вкусу).

Приготовление

Адыгейский сыр крупно натереть, с твёрдым не смешивать. Яйца взбить венчиком, добавить кефир и перемешать до однородной массы. В форму для запекания крест-накрест уложить листы лаваша, чтобы края свисали.

Лаваш смазать яично-кефирной заливкой, выложить слой адыгейского сыра и немного твёрдого. Сверху разместить лаваш, повторить всё несколько раз. Последний слой закрыть свисающими краями лаваша и оставшейся заливкой.

Предварительно выставить 180 градусов на термометре духовке, запекать ачму 10 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева, затем включить конвекцию и готовить ещё столько же до румяной корочки. Перед подачей блюдо остудить и нарезать порционно.