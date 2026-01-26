17:16

Жених умолял не убирать противень: калининградка поделилась простым секретом пирожков с картошкой

  1. Лайфхаки
Автор:
Жених умолял не убирать противень: калининградка поделилась простым секретом пирожков с картошкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Пирожки с картошкой — блюдо из разряда беспроигрышных. Они одинаково хорошо смотрятся и на будничном столе, и на семейном празднике, а запах из духовки собирает на кухне даже тех, кто «просто мимо проходил». Простым рецептом с «Клопс» поделилась читательница Анастасия.

Ингредиенты

  • брикет слоёного бездрожжевого теста,
  • 4–5 средних картофелин,
  • луковица,
  • куриное яйцо,
  • растительное масло для жарки,
  • сливочное масло, соль (по вкусу).

Приготовление

Картофель очистить и отварить до готовности, почти всю воду слить. Добавить сливочное масло и размять в пюре. Подготовленный и нарезанный лук отдельно обжарить на растительном масле — можно не жалеть времени и довести до насыщенного коричневого цвета. Смешать ингредиенты начинки, посолить.

Слоёное тесто размотать и разрезать на десять равных частей. Каждый кусочек слегка раскатать. В центр уложить начинку, собрать края в форме конверта, скрепляя уголки в середине. Можно слегка смочить их водой — так пирожки не раскроются при выпечке.

Яйцо разбить в миску и взбить вилкой или венчиком. Получившейся смесью щедро смазать пирожки сверху. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до румяной корочки.

Печень — это не только оладьи и паштет. Её удивительная текстура и богатый вкус открывают простор для кулинарного творчества. Мы подготовили подборку рецептов, которые покажут ингредиент с новой стороны.

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Buon appetito: спагетти с морепродуктами по канонам итальянской кухни
12 февраля 2026
06:20
Детей не оттащить за уши: секрет сочных шоколадных маффинов на скорую руку
11 февраля 2026
22:32
Аромат, который заманит на кухню любого: простой рецепт блинчиков для разогрева перед Масленицей
10 февраля 2026
19:43
Кулинары раскрыли секрет идеальных домашних пельменей: всё проще, чем может показаться
09 февраля 2026
14:49
Быстро, сытно, из подручных ингредиентов: три варианта оладушек, которые спасут утро
05 февраля 2026
06:15
Все новости по теме
30 023
Кулинария
День любви
Читать