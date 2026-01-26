Жених умолял не убирать противень: калининградка поделилась простым секретом пирожков с картошкой

Пирожки с картошкой — блюдо из разряда беспроигрышных. Они одинаково хорошо смотрятся и на будничном столе, и на семейном празднике, а запах из духовки собирает на кухне даже тех, кто «просто мимо проходил». Простым рецептом с «Клопс» поделилась читательница Анастасия.
Ингредиенты
- брикет слоёного бездрожжевого теста,
- 4–5 средних картофелин,
- луковица,
- куриное яйцо,
- растительное масло для жарки,
- сливочное масло, соль (по вкусу).
Приготовление
Картофель очистить и отварить до готовности, почти всю воду слить. Добавить сливочное масло и размять в пюре. Подготовленный и нарезанный лук отдельно обжарить на растительном масле — можно не жалеть времени и довести до насыщенного коричневого цвета. Смешать ингредиенты начинки, посолить.
Слоёное тесто размотать и разрезать на десять равных частей. Каждый кусочек слегка раскатать. В центр уложить начинку, собрать края в форме конверта, скрепляя уголки в середине. Можно слегка смочить их водой — так пирожки не раскроются при выпечке.
Яйцо разбить в миску и взбить вилкой или венчиком. Получившейся смесью щедро смазать пирожки сверху. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до румяной корочки.
