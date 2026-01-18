Тарелка пустеет, не успевая наполниться: кулинары поделились секретом кружевных блинов, который запросто дастся новичку

ВКонтакте

Блины — одно из самых любимых и узнаваемых блюд русской кухни. Однако многих новичков они отпугивают: тесто рвётся, прилипает к сковороде или подгорает. «Клопс» нашёл рецепт, который легко повторить даже тем, кто редко стоит у плиты.

Ингредиенты

200 граммов пшеничной муки,

300 миллилитров молока,

300 миллилитров кипятка,

3 куриных яйца,

3 столовые ложки растительного масла,

половина чайной ложки (без горки) соли.

Приготовление

Просеять муку — это поможет сделать тесто более лёгким и однородным. Яйца разбить в миску, добавить соль и взбить венчиком или миксером до появления пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влить кипяток. Яйца при этом не свернутся, а масса заметно увеличится в объёме.

Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы не осталось комков. Влить молоко (его можно брать сразу из холодильника) и растительное масло без запаха, снова хорошо перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко растекаться по сковороде. При необходимости добавить немного молока или муки, чтобы отрегулировать консистенцию.

Хорошо разогреть сковороду и слегка смазать её маслом. Вылить порцию теста на раскалённую поверхность, быстро распределить по всей площади. Жарить блины на среднем огне.

Румяный блин аккуратно перевернуть лопаткой и обжарить с другой стороны. По готовности смазать сливочным маслом и подать к столу. Подавать со сметаной, мёдом, джемом, икрой или слабосолёной рыбой.