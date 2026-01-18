18:50

Тарелка пустеет, не успевая наполниться: кулинары поделились секретом кружевных блинов, который запросто дастся новичку

Блины — одно из самых любимых и узнаваемых блюд русской кухни. Однако многих новичков они отпугивают: тесто рвётся, прилипает к сковороде или подгорает. «Клопс» нашёл рецепт, который легко повторить даже тем, кто редко стоит у плиты.

Ингредиенты

  • 200 граммов пшеничной муки,
  • 300 миллилитров молока,
  • 300 миллилитров кипятка,
  • 3 куриных яйца,
  • 3 столовые ложки растительного масла,
  • половина чайной ложки (без горки) соли.

Приготовление

Просеять муку — это поможет сделать тесто более лёгким и однородным. Яйца разбить в миску, добавить соль и взбить венчиком или миксером до появления пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влить кипяток. Яйца при этом не свернутся, а масса заметно увеличится в объёме.

Добавить муку и тщательно перемешать, чтобы не осталось комков. Влить молоко (его можно брать сразу из холодильника) и растительное масло без запаха, снова хорошо перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко растекаться по сковороде. При необходимости добавить немного молока или муки, чтобы отрегулировать консистенцию. 

Хорошо разогреть сковороду и слегка смазать её маслом. Вылить порцию теста на раскалённую поверхность, быстро распределить по всей площади. Жарить блины на среднем огне. 

Румяный блин аккуратно перевернуть лопаткой и обжарить с другой стороны. По готовности смазать сливочным маслом и подать к столу. Подавать со сметаной, мёдом, джемом, икрой или слабосолёной рыбой.

Наггетсы, приготовленные в духовке, почти не уступают жареным во фритюре: они хрустят, остаются сочными внутри и при этом не пачкают руки. Делимся простым и проверенным рецептом, который легко повторить дома.

Рецепты от читателей «Клопс»
