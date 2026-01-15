Лаваш, мясо и фантазия: 3 рецепта шаурмы на все случаи жизни

Это базовый рецепт из самых доступных продуктов, на котором можно научиться основным принципам.

Рецепт для тех, кто любит пикантные, насыщенные вкусы. Корейская морковка и красный лук придают особую изюминку.

Необычная шаурма с креветками (для фуршета)

Этот изысканный вариант доказывает, что шаурма может быть не только уличной едой, но и интересным блюдом для гостей.

Что нужно:

Главное: тонкий лаваш, очищенные креветки (тигровые или королевские). Овощи: свежие помидоры, огурцы, листья салата (айсберг или романо). Соус: на основе сметаны или натурального йогурта с чесноком и зеленью. Либо классическое сочетание кетчупа и майонеза.

Как готовить:

Креветки отварите в подсоленной воде 2-3 минуты до готовности и остудите. Нарежьте овощи. Салатные листья порвите руками. Смажьте лаваш соусом, выложите листья салата, овощи и креветки. Аккуратно сверните, обжарьте на сковороде до хрустящей корочки и сразу подавайте.

Основные принципы вкусной шаурмы

Какой бы рецепт вы ни выбрали, эти три правила помогут добиться идеального результата: