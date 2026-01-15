Аппетитные и хрустящие: кулинары рассказали, как приготовить дома наггетсы не хуже магазинных

Наггетсы, приготовленные в духовке, почти не уступают жареным во фритюре: они хрустят, остаются сочными внутри и при этом не пачкают руки. Делимся простым и проверенным рецептом, который легко повторить дома.
Ингредиенты
- 500 граммов куриного филе,
- два куриных яйца,
- 100 граммов панировочных сухарей,
- 80 граммов пшеничной муки,
- столовая ложка растительного масла,
- две чайные ложки паприки,
- по чайной ложке куркумы, паприки и сушёного чеснока,
- соль и чёрный молотый перец (по вкусу).
Приготовление
Птицу нарезать поперёк пластами толщиной около 1 см. Чтобы кусочки получились ровными и аккуратными, филе нужно заранее убрать в морозилку примерно на полчаса. Подготовленную курицу разложить в один слой, посолить, поперчить, добавить паприку и прованские травы, полить растительным маслом. Тщательно перемешать руками, слегка втирая специи, и оставить мариноваться на 30 минут при комнатной температуре.
Панировочные сухари высыпать в глубокую миску, добавить куркуму, сушёный чеснок, обычную или копчёную паприку и щепотку соли. Хорошо перемешать венчиком или ложкой, чтобы специи равномерно распределились.
Яйца разбить в отдельную миску и взбить до однородности. Муку просеять и распределить тонким ровным слоем на тарелке — при желании пшеничную можно заменить рисовой или кукурузной.
Каждый кусочек курицы обвалять в муке, затем окунуть в яичную массу, дать стечь излишкам и щедро обсыпать панировкой со всех сторон. Наггетсы выложить на решётку, застеленную пергаментной бумагой.
Духовку разогреть до 180°. Решётку с наггетсами поставить в верхнюю треть духовки, при наличии включить режим конвекции. Запекать около 20 минут до румяной корочки. Готовые наггетсы слегка остудить и подать с кетчупом или любым другим соусом.
