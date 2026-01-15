Аппетитные и хрустящие: кулинары рассказали, как приготовить дома наггетсы не хуже магазинных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Наггетсы, приготовленные в духовке, почти не уступают жареным во фритюре: они хрустят, остаются сочными внутри и при этом не пачкают руки. Делимся простым и проверенным рецептом, который легко повторить дома.

Ингредиенты

500 граммов куриного филе, два куриных яйца, 100 граммов панировочных сухарей, 80 граммов пшеничной муки, столовая ложка растительного масла, две чайные ложки паприки, по чайной ложке куркумы, паприки и сушёного чеснока, соль и чёрный молотый перец (по вкусу).

Приготовление

Птицу нарезать поперёк пластами толщиной около 1 см. Чтобы кусочки получились ровными и аккуратными, филе нужно заранее убрать в морозилку примерно на полчаса. Подготовленную курицу разложить в один слой, посолить, поперчить, добавить паприку и прованские травы, полить растительным маслом. Тщательно перемешать руками, слегка втирая специи, и оставить мариноваться на 30 минут при комнатной температуре.

Панировочные сухари высыпать в глубокую миску, добавить куркуму, сушёный чеснок, обычную или копчёную паприку и щепотку соли. Хорошо перемешать венчиком или ложкой, чтобы специи равномерно распределились.

Яйца разбить в отдельную миску и взбить до однородности. Муку просеять и распределить тонким ровным слоем на тарелке — при желании пшеничную можно заменить рисовой или кукурузной.

Каждый кусочек курицы обвалять в муке, затем окунуть в яичную массу, дать стечь излишкам и щедро обсыпать панировкой со всех сторон. Наггетсы выложить на решётку, застеленную пергаментной бумагой.

Духовку разогреть до 180°. Решётку с наггетсами поставить в верхнюю треть духовки, при наличии включить режим конвекции. Запекать около 20 минут до румяной корочки. Готовые наггетсы слегка остудить и подать с кетчупом или любым другим соусом.