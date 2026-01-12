Мясо а-ля путанеска: каким блюдом Иди Бритт покоряла красавчика в «Отчаянных домохозяйках»

ВКонтакте

Когда на Вистерии Лейн разгорелся кулинарный поединок за симпатии молодого холостяка, Иди Бритт не стала церемониться. Её козырем стало мясо а-ля путанеска — блюдо, чьё название говорит само за себя. «Клопс» выяснил, как приготовить этот дерзкий аргумент.

Ингредиенты

9 крупных куриных бёдер без кости, средняя луковица, два крупных спелых помидора или пять небольших, 400 граммов томатов в собственном соку, 3 зубчика чеснока, 50 граммов оливок, 4-5 штук филе анчоусов (по желанию), две столовые ложки каперсов, небольшой пучок зелёного базилика, соль и сахар (по вкусу).

Приготовление

Куриные бёдра нарезать на несколько частей. Лук нашинковать полукольцами, помидоры — средними кусочками, оливки разрезать пополам. Мелко порубить базилик, чеснок и анчоусы.

В глубокой сковороде разогреть столовую ложку масла и хорошо обжарить птицу порциями до румяной корочки, затем переложить курицу на тарелку. Убавить огонь, в той же посуде пассеровать лук 3–4 минуты, после чего добавить свежие помидоры и готовить ещё несколько минут. Влить томаты в собственном соку и около 200 миллилитров воды или бульона, довести до кипения и посолить.

Вернуть в сковороду обжаренную курицу, довести её и соус до кипения. Накрыть ёмкость крышкой и тушить на медленном огне около 20 минут. За пять минут до готовности добавить оливки, каперсы, анчоусы, чеснок и базилик. Аккуратно перемешать, при желании добавить щепотку сахара для баланса вкуса. Подавать блюдо нужно горячим.