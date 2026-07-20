Смелые идеи и дерзкие планы: известны имена полуфиналистов восьмого сезона «Бизнес Баттла»

Завершился второй этап проекта «Бизнес Баттл». В течение месяца пять команд под руководством наставников разрабатывали маркетинговую стратегию, визуальную составляющую и PR-кампанию своего продукта. 16 июля всех участников гостеприимно встретили в РЦ «SPAR-Калининград». После ознакомительной экскурсии по складам распределительного центра конкурсанты приступили к защите своих проектов. По итогам мероприятия каждую команду покинул один из участников, и в полуфинал «Бизнес Баттла» вышли десять претендентов на главный приз проекта — 2 миллиона рублей от банка ВТБ.
Имена полуфиналистов
Команда Сергея Гоз, президента Балтийского делового клуба, генерального директора транспортной компании ООО «Сталена»:
1. Александр Наливайко и Александр Кириллов — «Велобайк — Калининград».
2. Игорь Гуреев — «На заре», проект по популяризации водных видов спорта на Балтике.
Команда Сергея Куренкова, генерального менеджера и владельца ELISA HOTELS & RESORTS, заместителя руководителя представительства ФРИО в Калининградской области:
1. Анжелика Лебедева — «Сказочное Холмогорье» (пос. Романово), парк для семейного отдыха, интерактивное сказочное пространство для детей и взрослых.
2. Евгения Снежко — авторская пекарня «ПРОСО Хлеб», возрождение средневековой кухни.
Команда Александра Чуева, управляющего семейным производством «Шаакен Дорф»:
1. Юрий Кирдюшкин и Екатерина Дмитриева — «Пластик Хара Хура», мастерская творческой переработки пластика.
2. Анна Забелина и Юлия Михеева — семейный проект «Руки, которые видят», медицинский центр массажа и реабилитации для трудоустройства слабовидящих и незрячих специалистов.
Команда Олега Пономарёва, учредителя «SPAR Калининград», доктора экономических наук:
1. Павел Антипов — «АвтоСнаб», сервисная компания по снабжению ресторанов, кафе и отелей под ключ.
2. Иван Сергеев — проект Pulsar, Business Health Tracker для малого бизнеса.
Команда Елены Шендерюк, управляющей ВТБ в Калининградской области, вице-президента банка:
1. Сергей Вольный — туристический кластер «Заалау» в пос. Каменское.
2. Владимир Галашов — студия звукозаписи и лейбл «Культура Века».
Подробнее о том, как для каждой из команд прошёл второй этап и какие способы продвижения выбирают начинающие калининградские предприниматели, читайте в наших следующих материалах. Полуфинал «Бизнес Баттла» состоится 3 сентября.
Следите за новостями проекта на сайте бизнесбаттл.рф.
Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.
Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).
Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.
Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.
Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».