Смелые идеи и дерзкие планы: известны имена полуфиналистов восьмого сезона «Бизнес Баттла»

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Завершился второй этап проекта «Бизнес Баттл». В течение месяца пять команд под руководством наставников разрабатывали маркетинговую стратегию, визуальную составляющую и PR-кампанию своего продукта. 16 июля всех участников гостеприимно встретили в РЦ «SPAR-Калининград». После ознакомительной экскурсии по складам распределительного центра конкурсанты приступили к защите своих проектов. По итогам мероприятия каждую команду покинул один из участников, и в полуфинал «Бизнес Баттла» вышли десять претендентов на главный приз проекта — 2 миллиона рублей от банка ВТБ.

Имена полуфиналистов

Команда Сергея Гоз, президента Балтийского делового клуба, генерального директора транспортной компании ООО «Сталена»:

1. Александр Наливайко и Александр Кириллов — «Велобайк — Калининград».

2. Игорь Гуреев — «На заре», проект по популяризации водных видов спорта на Балтике.

Команда Сергея Куренкова, генерального менеджера и владельца ELISA HOTELS & RESORTS, заместителя руководителя представительства ФРИО в Калининградской области:

1. Анжелика Лебедева — «Сказочное Холмогорье» (пос. Романово), парк для семейного отдыха, интерактивное сказочное пространство для детей и взрослых.

2. Евгения Снежко — авторская пекарня «ПРОСО Хлеб», возрождение средневековой кухни.

Команда Александра Чуева, управляющего семейным производством «Шаакен Дорф»:

1. Юрий Кирдюшкин и Екатерина Дмитриева — «Пластик Хара Хура», мастерская творческой переработки пластика.

2. Анна Забелина и Юлия Михеева — семейный проект «Руки, которые видят», медицинский центр массажа и реабилитации для трудоустройства слабовидящих и незрячих специалистов.

Команда Олега Пономарёва, учредителя «SPAR Калининград», доктора экономических наук:

1. Павел Антипов — «АвтоСнаб», сервисная компания по снабжению ресторанов, кафе и отелей под ключ.

2. Иван Сергеев — проект Pulsar, Business Health Tracker для малого бизнеса.

Команда Елены Шендерюк, управляющей ВТБ в Калининградской области, вице-президента банка:

1. Сергей Вольный — туристический кластер «Заалау» в пос. Каменское.

2. Владимир Галашов — студия звукозаписи и лейбл «Культура Века».

Подробнее о том, как для каждой из команд прошёл второй этап и какие способы продвижения выбирают начинающие калининградские предприниматели, читайте в наших следующих материалах. Полуфинал «Бизнес Баттла» состоится 3 сентября.



Следите за новостями проекта на сайте бизнесбаттл.рф.



Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».