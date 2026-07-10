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Если нет тротуаров, нужно менять организацию движения ради безопасности: эксперт — о смертельном ДТП в Прибрежном

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Если нет тротуаров, нужно менять организацию движения ради безопасности: эксперт — о смертельном ДТП в Прибрежном - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Улицы без тротуаров нужно проверять на риски для пешеходов и менять габариты проезжей части. Об этом заявил эксперт в области организации дорожного движения Василий Вишневский, в пятницу, 10 июля, в эфире программы «Дом Советов», комментируя смертельное ДТП в Прибрежном.

«Если у вас в каком-то месте нет тротуаров, то вы должны обеспечить такую организацию движения, при котором риски наездов на пешеходах на обочинах будут минимальными», — сказал Вишневский.

Эксперт назвал способ оперативно исправить ситуацию: «Лежачие полицейские — это то инфраструктурное решение, которое могло бы снизить вероятность смертельного ДТП».

По мнению Вишневского, улицы следует делать безопасными изначально. Они не должны быть чрезмерно широкими и позволять водителям разгоняться. Камеры не решают проблему, считает гость программы. Они помогают искать нарушителей, но безопасность должна обеспечиваться прежде всего самим устройством дорог. 

По оценке Вишневского, у Калининграда и региона есть серьёзные по этой части: «Если смотреть за последние пять-шесть лет, у вас очень негативная тенденция. <...> Вы на последних местах. 1030-е, 1020-е место. То есть хуже вас город сложно найти по безопасности».

В Прибрежном 37-летний водитель Mercedes наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Трёхлетний ребёнок погиб на месте. Его мать и годовалую сестру увезли в больницу, у девочки тяжёлые травмы. В региональном УМВД позже сообщили, что водитель был пьян.

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
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