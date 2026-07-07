Сотни людей поддержали семью насмерть сбитого в Прибрежном мальчика, собрав больше миллиона рублей

За минувшие сутки семья сбитого насмерть трёхлетнего мальчика получила сотни денежных переводов и слов поддержки. Об этом отец ребёнка сообщил «Клопс».
По словам Владислава, им перевели более миллиона рублей: «Огромное спасибо каждому человеку за поддержку, за тёплые слова! Низкий поклон за то, что не оставляете нас наедине с нашим огромным горем», — с трудом сдерживая слёзы, говорит глава пострадавшей семьи.
В какой-то момент переводы перестали поступать из-за того, что группа по сбору денег в СберБанк Онлайн превысила допустимое число участников. Владислав пока не может ответить каждому и просит тех, кто уже сделал пожертвование, выйти из группы Сбера.
Семья постоянно находится на связи с медиками. Сейчас близкие снова едут в Детскую областную больницу, где находится годовалая дочь Владислава и Алины, также сбитая пьяным лихачом.
«Операция была на внутренние органы, серьёзно пострадала печень. Состояние стабильно тяжёлое, пока дочка в искусственной коме», — добавил Владислав.
В региональном минздраве «Клопс» пояснили, что состояние малышки стабилизировалось. Во вторник, 7 июля, девочке проведут очередное КТ-исследование. Врачи организуют ещё одну телеконсультацию с федеральным медицинским центром.
Желающие оказать помощь семье, могут это сделать по ссылке на сбор или воспользоваться QR-кодом.
ДТП произошло 5 июля в Прибрежном. пьяный лихач без водительских прав сбил маму, которая шла с детьми по обочине дороги. Трёхлетний малыш погиб. У его годовалой сестры множество травм. Виновника смертельной аварии отправили в СИЗО. Очевидцев шокировало поведение водителя после случившегося. Подробности в материалах «Клопс».