Сотни людей поддержали семью насмерть сбитого в Прибрежном мальчика, собрав больше миллиона рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

За минувшие сутки семья сбитого насмерть трёхлетнего мальчика получила сотни денежных переводов и слов поддержки. Об этом отец ребёнка сообщил «Клопс».

По словам Владислава, им перевели более миллиона рублей: «Огромное спасибо каждому человеку за поддержку, за тёплые слова! Низкий поклон за то, что не оставляете нас наедине с нашим огромным горем», — с трудом сдерживая слёзы, говорит глава пострадавшей семьи.

В какой-то момент переводы перестали поступать из-за того, что группа по сбору денег в СберБанк Онлайн превысила допустимое число участников. Владислав пока не может ответить каждому и просит тех, кто уже сделал пожертвование, выйти из группы Сбера.

Семья постоянно находится на связи с медиками. Сейчас близкие снова едут в Детскую областную больницу, где находится годовалая дочь Владислава и Алины, также сбитая пьяным лихачом.

«Операция была на внутренние органы, серьёзно пострадала печень. Состояние стабильно тяжёлое, пока дочка в искусственной коме», — добавил Владислав.

В региональном минздраве «Клопс» пояснили, что состояние малышки стабилизировалось. Во вторник, 7 июля, девочке проведут очередное КТ-исследование. Врачи организуют ещё одну телеконсультацию с федеральным медицинским центром.