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Малышка перенесла сложную операцию: что известно о состоянии мамы и дочки, сбитых в Прибрежном пьяным гонщиком

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Годовалая девочка, сбитая пьяным гонщиком на  Mercedes в воскресенье, ночью перенесла сложную операцию. Об этом «Клопс» сообщили источники в медицинских кругах в понедельник, 6 июля. 

Ребёнок находится в Детской областной больнице в тяжёлом состоянии. У малышки множественные переломы и другие травмы. 

Состояние мамы детей оценивается как удовлетворительное. Женщина была госпитализирована в нейрохирургическое отделение одной из больниц Калининграда с лёгкой черепно-мозговой травмой.

В воскресенье, 5 июля, пьяный мужчина  без водительских прав за рулём легковушки сбил женщину с двумя детьми. Трёхлетний мальчик погиб, его сестра и мама в больнице. Виновник ДТП задержан.

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
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