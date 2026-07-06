Малышка перенесла сложную операцию: что известно о состоянии мамы и дочки, сбитых в Прибрежном пьяным гонщиком

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Годовалая девочка, сбитая пьяным гонщиком на Mercedes в воскресенье, ночью перенесла сложную операцию. Об этом «Клопс» сообщили источники в медицинских кругах в понедельник, 6 июля.

Ребёнок находится в Детской областной больнице в тяжёлом состоянии. У малышки множественные переломы и другие травмы.

Состояние мамы детей оценивается как удовлетворительное. Женщина была госпитализирована в нейрохирургическое отделение одной из больниц Калининграда с лёгкой черепно-мозговой травмой.