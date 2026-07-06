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Водителя, сбившего насмерть мальчика в Прибрежном, несколько раз ловили пьяным за рулём

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Водителя, сбившего насмерть мальчика в Прибрежном, несколько раз ловили пьяным за рулём - Новости Калининграда | Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области
Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области

Водитель, который сбил мать с двумя детьми в Прибрежном, в результате чего погиб трёхлетний мальчик, несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности за езду в пьяном виде. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает региональное УМВД, комментируя возбуждение уголовного дела против фигуранта инцидента.

Как отметили в ведомстве, после ДТП водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0.6мг/л). 

Правоохранители установили, что до этого водитель неоднократно привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством. Так, в 2016 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В июле 2025 года злоумышленник привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Судом ему было вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

В настоящее время водитель помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. 

В отношении водителя, который сбил женщину с двумя детьми в микрорайоне Прибрежный в Калининграде, возбуждено уголовное дело. Сам он задержан.

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
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