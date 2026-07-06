Водитель, сбивший мать с двумя детьми в Прибрежном, задержан (видео)

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В отношении водителя, который сбил женщину с двумя детьми в микрорайоне Прибрежный в Калининграде, возбуждено уголовное дело. Сам он задержан. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура Московского района города Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами») в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Прибрежном. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.