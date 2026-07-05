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Водитель Mercedes, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика на Заводской, был пьян — прокуратура

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Водитель Mercedes, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика на Заводской, был пьян — прокуратура - Новости Калининграда | Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм
Водитель Mercedes, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика на Заводской, был пьян — прокуратура - Новости Калининграда | Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм
Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм

Водитель Mercedes, который насмерть сбил трёхлетнего мальчика на улице Заводской, сел за руль пьяным. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 июля.

«36-летний водитель автомобиля «Мерседес», находясь в состоянии опьянения и двигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный в Калининграде, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. В результате ДТП трёхлетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина и годовалая девочка доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку, на месте работают правоохранители и спасатели. По данным регионального управления МЧС, годовалая девочка получила множественные травмы. Мать детей отказалась от госпитализации, с ней работают психологи.

Авария произошла в 17:39 у дома №5. По предварительным данным, водитель Mercedes наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Трёхлетний мальчик скончался до приезда скорой, годовалая девочка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил девушку с двумя детьми
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