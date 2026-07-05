19:52

В Калининграде легковушка сбила трёх пешеходов, на месте погиб маленький ребёнок

  1. Происшествия
Автор:
В Калининграде легковушка сбила трёх пешеходов, на месте погиб маленький ребёнок - Новости Калининграда | Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

В Калининграде на улице Заводской Mercedes сбил трёх человек, в том числе двоих детей. Об этом Госавтоинспекция области пишет в своей группе «ВКонтакте» в воскресенье, 5 июля.

По предварительным данным, ДТП произошло в 17:39 у дома №5. Водитель 1989 года рождения наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Ребёнок 2022 года рождения скончался на месте аварии. Ещё двоих пострадавших — 2003 и 2025 года рождения — с травмами увезли в больницы.

«Информация уточняется. Сотрудниками Госавтоинспекции и полиции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — добавили в ведомстве.

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил девушку с двумя детьми
Свежие новости по теме
Водитель Mercedes, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика на Заводской, был пьян — прокуратура
20:27
Годовалая девочка, пострадавшая в смертельном ДТП на Заводской, находится в коме на ИВЛ
20:10
В Калининграде легковушка сбила трёх пешеходов, на месте погиб маленький ребёнок
19:52
Все новости по теме
2 919
ДТП
Погода на калининградском побережье 5 июля
Читать