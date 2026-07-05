В Калининграде легковушка сбила трёх пешеходов, на месте погиб маленький ребёнок

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В Калининграде на улице Заводской Mercedes сбил трёх человек, в том числе двоих детей. Об этом Госавтоинспекция области пишет в своей группе «ВКонтакте» в воскресенье, 5 июля.

По предварительным данным, ДТП произошло в 17:39 у дома №5. Водитель 1989 года рождения наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Ребёнок 2022 года рождения скончался на месте аварии. Ещё двоих пострадавших — 2003 и 2025 года рождения — с травмами увезли в больницы.

«Информация уточняется. Сотрудниками Госавтоинспекции и полиции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — добавили в ведомстве.