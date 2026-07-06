Отец трёхлетнего мальчика, погибшего в Прибрежном, рассказал о состоянии жены и дочки

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Семья Алины и Владислава родом из Немана, в Прибрежном у них есть квартира. Мама с детьми отправилась туда на несколько дней отдохнуть.

«Я отвёз их на прошлой неделе, в пятницу к ним приезжал, — рассказывает убитый горем отец детей. — Насчёт ДТП мне позвонили очевидцы, я сразу полетел в Калининград. На месте аварии не был, сразу поехал в больницу».

О водителе, сбившем его семью, Владислав ничего не знает и никогда его не видел. Сейчас отец и бабушка детей находятся в Детской областной больнице. Дочка в реанимации.

«Мама пошла к ней, я сейчас жду. В реанимацию можно заходить только по одному.

У дочери множественные переломы, разрыв внутренних органов, её ночью прооперировали.

Делали переливание крови. Прогнозы врачи боятся давать. Жена в шоковом состоянии. Она была в областной больнице, её забирают её родственники сегодня», — рассказал отец детей.

Мужчина добавил, что семья займётся организацией погребения старшего сына. Мальчика похоронят в Немане.