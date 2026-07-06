13:01

Отец трёхлетнего мальчика, погибшего в Прибрежном, рассказал о состоянии жены и дочки

  1. Происшествия
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Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Прибрежном, находится в реанимации с переломами и разрывами внутренних органов. Её трёхлетнего братика похоронят в Немане. О трагедии «Клопс» рассказал отец детей Владислав.

Семья Алины и Владислава родом из Немана, в Прибрежном у них есть квартира. Мама с детьми отправилась туда на несколько дней отдохнуть. 

«Я отвёз их на прошлой неделе, в пятницу к ним приезжал, — рассказывает убитый горем отец детей. — Насчёт ДТП мне позвонили очевидцы, я сразу полетел в Калининград. На месте аварии не был, сразу поехал в больницу».

О водителе, сбившем его семью, Владислав ничего не знает и никогда его не видел. Сейчас отец и бабушка детей находятся в Детской областной больнице. Дочка в реанимации. 

«Мама пошла к ней, я сейчас жду. В реанимацию можно заходить только по одному. 

У дочери множественные переломы, разрыв внутренних органов, её ночью прооперировали. 

Делали переливание крови. Прогнозы врачи боятся давать. Жена в шоковом состоянии. Она была в областной больнице, её забирают её родственники сегодня», — рассказал отец детей. 

Мужчина добавил, что семья займётся организацией погребения старшего сына. Мальчика похоронят в Немане.

Место ДТП | Фото: прокуратура Калининградской области
Место ДТП. Фото: прокуратура Калининградской области

Владислав работает в такси, Алина заботливая мать, говорит их знакомая. Варвара знает обоих восемь лет. 

«Наши с Алиной мужья дружат с раннего детства. Их семья живёт в Немане, мы — в Советске. У них очень дружная семья, не пьют, не курят, Алина всегда с детками. Папа работает, обеспечивает их, прямо примерная супружеская пара», — рассказывает Варвара. 

Девушка созванивалась с Алиной незадолго до трагедии. Та собиралась с детишками посетить врачей в Калининграде и решить какие-то вопросы с документами. 

«В воскресенье решила прогуляться с детьми, сходить в магазин. Именно в этот момент произошла эта ужасная авария. Алина потеряла сознание, ударилась головой, у неё была амнезия. 

Родные забрали у Алины телефон, чтобы она не могла читать новости. Сегодня ей должны сообщить о смерти сына. 

Это очень печальная новость для всех нас, друзей семьи, близких. Потеря ребёнка, малышка в тяжёлом состоянии — это горе», — говорит Варвара.

Близкие и друзья стараются помочь семье материально. Говорят, что каждая копейка важна и может сыграть ключевую роль в восстановлении здоровья мамы и дочери. Кроме того, семье предстоят большие расходы на погребение малыша.
Желающие помочь семье могут перевести средства, воспользовавшись ссылкой или QR-кодом. 

Отец трёхлетнего мальчика, погибшего в Прибрежном, рассказал о состоянии жены и дочки - Новости Калининграда

В воскресенье, 5 июля, пьяный мужчина  без водительских прав за рулём легковушки сбил женщину с двумя детьми. Трёхлетний мальчик погиб, его сестра и мама в больнице. Виновник ДТП задержан.

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
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