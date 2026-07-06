«Пришло время этих детей»: очевидцев шокировали слова водителя, насмерть сбившего ребёнка в Прибрежном (видео)

Водитель, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика в Прибрежном и покалечивший его сестру, после ДТП выкрикнул, что «пришло время этих детей». Об этом «Клопс» рассказала свидетельница аварии.
По словам Елены (имя изменено), водитель «был невменяемый» и влетел в маму с детьми на бешеной скорости.
«У мальчика оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону и малышку тоже. Девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу.
Работники спецслужб говорили, что там вроде наркотики, кинологи обыскивали его автомобиль.
Я слышала, что он возмущался: «Какого хрена ваши дети ходят на дороге?!» Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу: «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении», — рассказала Елена.
Редакции стало известно, что 36-летний виновник ДТП — уроженец Южного федерального округа, он холост, но у него есть несовершеннолетний ребёнок. В 2024 году мужчина был привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). После этого он отправился искупать вину, а спустя месяц вернулся в Калининград с ранением и ампутированной ногой. На данный момент мужчина не является военнообязанным.
Давать показания следствию по сути происшествия виновник аварии отказался. Он воспользовался ст. 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя и своих близких.
Вечером 5 июля в Прибрежном водитель Mercedes на огромной скорости сбил женщину с двумя детьми. Трёхлетний мальчик скончался на месте ДТП, его годовалая сестра в больнице с тяжёлыми травмами. Отец детей рассказал «Клопс» о трагедии. Установлено, что водитель был в состоянии опьянения.