«Пришло время этих детей»: очевидцев шокировали слова водителя, насмерть сбившего ребёнка в Прибрежном (видео)

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Водитель, насмерть сбивший трёхлетнего мальчика в Прибрежном и покалечивший его сестру, после ДТП выкрикнул, что «пришло время этих детей». Об этом «Клопс» рассказала свидетельница аварии.

По словам Елены (имя изменено), водитель «был невменяемый» и влетел в маму с детьми на бешеной скорости.

«У мальчика оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону и малышку тоже. Девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу.

Работники спецслужб говорили, что там вроде наркотики, кинологи обыскивали его автомобиль.

Я слышала, что он возмущался: «Какого хрена ваши дети ходят на дороге?!» Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу: «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении», — рассказала Елена.