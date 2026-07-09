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Стала известна дата погребения трёхлетнего малыша, сбитого с мамой и сестрой пьяным лихачом в Прибрежном

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23 октября Ромочке должно было исполниться четыре годика | Фото предоставила мама мальчика
23 октября Ромочке должно было исполниться четыре годика. Фото предоставила мама мальчика

Стала известна дата прощания с трёхлетним малышом, насмерть сбитым в Прибрежном пьяным лихачом. Информацию об этом разместили в соцсетях родители ребёнка. 

Мама мальчика сообщает, что прощание с Ромочкой состоится в пятницу, 10 июля, в 13:00 по адресу: город Неман, ул. Октябрьская, дом 25, в Храме Великомученика и целителя Пантелеймона. Боль утраты с родными и близкими могут разделить все, кто знал малыша и хочет проводить его в последний путь: люди могут прийти на траурную церемонию.

ДТП произошло 5 июля в Прибрежном. пьяный лихач без водительских прав сбил маму, которая шла с детьми по обочине дороги. Трёхлетний малыш погиб. У его годовалой сестры множество травм. Виновника смертельной аварии отправили в СИЗО. Очевидцев шокировало поведение водителя после случившегося. Подробности в материалах «Клопс».

Тема:
Смертельное ДТП в Прибрежном, где пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
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