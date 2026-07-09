Стала известна дата погребения трёхлетнего малыша, сбитого с мамой и сестрой пьяным лихачом в Прибрежном

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Стала известна дата прощания с трёхлетним малышом, насмерть сбитым в Прибрежном пьяным лихачом. Информацию об этом разместили в соцсетях родители ребёнка.

Мама мальчика сообщает, что прощание с Ромочкой состоится в пятницу, 10 июля, в 13:00 по адресу: город Неман, ул. Октябрьская, дом 25, в Храме Великомученика и целителя Пантелеймона. Боль утраты с родными и близкими могут разделить все, кто знал малыша и хочет проводить его в последний путь: люди могут прийти на траурную церемонию.