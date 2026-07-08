В Калининграде после ливня Астрономический бастион затопило фекальными водами (видео)

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Сильный ливень и шторм, обрушившиеся на Калининград в среду 8 июля, привели к затоплению фекальными водами Астрономического бастиона на Гвардейском проспекте. Об этом «Клопс» рассказал представитель собственника здания Алексей.

По его словам, вода смешалась с содержимым городской канализации и полностью затопила помещения. Он подчеркнул, что это не первый случай.

Во время сильных осадков переполняется расположенный рядом городской канализационный коллектор. Вода вместе со сточными водами выходит через колодцы и устремляется в сторону бастиона.

«Подвалы оказались полностью затоплены, а двор превратился в настоящий пруд. Сотрудникам пришлось спасать оборудование, местами они находились в воде по пояс», — рассказал представитель собственника.

Алексей отметил, что причина происходящего пока неизвестна. По одной из версий, коллектор не справляется с объёмом воды во время ливней либо частично засорён.

Сейчас в Астрономическом бастионе работают несколько арендаторов, включая магазин сувениров, лавка мате, производство марципана и антикварный магазин. Новый собственник также занимается восстановлением исторического объекта и модернизацией инженерной инфраструктуры. В частности, недавно здесь завершили работы по подключению новой линии электроснабжения.

«Раньше состояние было просто ужасное. Электрочайник, включенный в одном крыле бастиона, вышибал пробки во всем здании, горели кассы в магазине», — отметил Алексей.

Представитель собственника опасается, что регулярные подтопления могут нанести серьезный ущерб памятнику архитектуры, если проблему с городской системой водоотведения не решить. Как рассказал Алексей, во время происшествия на место приезжали сотрудники «Водоканала» и откачивали воду: «Но проблемы столь велика, что это было похоже на попытку вычерпать море ложкой».

Астрономический бастион (до 1945 года — бастион «Штернварте», нем. Bastion Sternwarte — «Бастион-Обсерватория») — историческое фортификационное сооружение в Калининграде, часть Второго вального кольца Кёнигсберга. Своё название он получил от расположенной рядом Кёнигсбергской обсерватории, основанной в 1813 году немецким астрономом и математиком Фридрихом Бесселем.