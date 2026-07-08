Директор нацпарка «Куршская коса» вышел из-под домашнего ареста и вернулся к работе

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Суд освободил директора «Куршской косы» Анатолия Калину из-под домашнего ареста. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Куршской косы.

В первый после этого рабочий день он проводит на территории нацпарка. В среду, 8 июля, Калина контролирует ликвидацию последствий шторма.

Анатолия Калину задержали в январе 2026-го. В его доме и на рабочем месте прошли обыски, было возбуждено уголовное дело. Всё это время директор нацпарка находился под домашним арестом, который неоднократно продлевался.