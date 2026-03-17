Суд расторг аренду участка на Куршской косе, где числились несуществующие «шалаши»

Арбитражный суд Калининградской области расторг договор аренды участка на Куршской косе, которым пользовалось ООО «Шалаши39». Об этом говорится в решении, опубликованном в картотеке на сайте инстанции.

Как следует из материалов дела, фирма арендовала участок в посёлке Лесной на территории турбазы «Дюны», где в ЕГРН числились два нежилых здания — спальные корпуса №25 и №39. На деле никаких построек там не оказалось: земля не огорожена, заросла кустарником и деревьями, проход на неё свободный.  

После этого суд решил, что права собственности компании на оба здания больше нет, и распорядился снять их с кадастрового учёта. Следом расторгли и договор аренды участка, который действовал с 2003 года.

В решении суда указано, что изначально землю выделяли под регулируемый туризм. При этом подтверждений тому, что эти объекты сохранились и вообще использовались по назначению, в материалах дела не нашлось.

В районе этой же турбазы находится участок, который фигурирует в деле директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины. По версии следствия, из-за незаконной рубки там уничтожили около гектара леса, а ущерб экосистеме оценили в 12,7 млн рублей.

Уголовное дело против директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины
Суд расторг аренду участка на Куршской косе, где числились несуществующие «шалаши»
