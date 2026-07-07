В историческом центре Калининграда по ночам появляются «арт-объекты», которые совсем не радуют жильцов (фото)

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Детская площадка у дома на Портовой, 5-15, вечером и ночью превращается в зону отдыха для совсем другой аудитории, которая оставляет после себя «живописные» горы мусора. Об этом «Клопс» сообщила местная жительница Надежда.

«Называется — дискомфортная городская среда. Такая картина наблюдается каждый день у детской площадки: утром и днём подростки галдят, вечером и ночью маргиналы шумят. Рядом три общежития. Для некоторых жителей созданы все условия для отдыха», — иронизирует Надежда.

Женщина уже отправляла фотографии в управляющую компанию. По её словам, на какое-то время воцарился порядок, но потом всё вернулось на круги своя.

«Дворников в районе нашего дома я давно не вижу, зато горы мусора вносят разнообразие в пейзаж», — говорит калининградка.

В УК корреспондента «Клопс» заверили, что проблема на контроле и ею занимаются.