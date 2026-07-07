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В Калининграде начинается суд по делу о смертельном ДТП на Южном обходе, где погиб ребёнок

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В Калининграде начинается суд по делу о смертельном ДТП на Южном обходе, где погиб ребёнок - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда

В Калининграде начинается суд над водителем, который обвиняется в совершении аварии на Южном обходе города, в результате чего погиб семилетний ребёнок. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, 14 мая в вечернее время двадцатилетний М., управляя автомобилем марки Mercedes, двигался по Южному обходу Калининграда со стороны улицы Подполковника Емельянова в сторону Московского проспекта со скоростью около 130 км/ч. На восьмом километре автодороги, нарушив ПДД, он врезался в стоящий из-за поломки Chery, где находился ребёнок.

В результате мальчик получил тяжелые травмы, в том числе головы. Спустя два часа ребёнок скончался в реанимации больницы.

Действия М. следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Судебное заседание назначено на 10 июля 2026 года.

Обвиняемый в смертельном ДТП молодой человек не признаёт вину и не сотрудничает с органами предварительного расследования. 

Тема:
ДТП на «Берлинке», где погиб 7-летний мальчик
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