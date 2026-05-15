Семилетний мальчик, пострадавший в ДТП на «Берлинке», скончался в больнице

В Калининграде скончался семилетний мальчик, попавший в больницу после столкновения двух легковушек на окружной. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своём канале на платформе Макс в пятницу, 15 мая.

Авария произошла накануне около 18:45 на Южном обходе. По предварительным данным, 20-летний житель Багратионовского района ехал на Mercedes в сторону Московского проспекта и врезался в Chery, стоявший в среднем ряду из-за поломки. На заднем пассажирском сиденье находился ребёнок. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Водителю Mercedes грозит до пяти лет лишения свободы.