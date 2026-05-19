Обвиняется в пьяном вождении: водитель Mercedes, устроивший смертельное ДТП на «Берлинке», обжаловал арест

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

20-летний водитель Mercedes М., устроивший смертельное ДТП на «Берлинке», обжаловал арест. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградском областном суде, подробности рассказали знакомые с ситуацией источники.

Информация о нарушениях водителя прозвучала в ходатайстве следствия о помещении виновника ДТП в СИЗО. М. неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения: например, в июне 2025 года — по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего»). 13 апреля 2026 года на него был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мировой суд должен рассмотреть его в июне 2026 года.

Молодой человек не признаёт вину в смертельном ДТП с мальчиком и не сотрудничает с органами предварительного расследования. Как считает следствие, находясь на свободе и зная, что ему грозит реальный срок, М. может скрыться.

Обвиняемый водитель и его защитник обжаловали решение об аресте, намереваясь просить Калининградский областной суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В первом заседании защита уверяла, что молодой человек хорошо характеризуется и ему нужно закончить обучение: обвиняемый — студент. Суд не признал эти доводы достаточными и безусловными.