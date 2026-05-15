Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на окружной, где погиб семилетний мальчик

14-летний подросток, находившийся в автомобиле Chery во время смертельной аварии на Южном обходе, остаётся под наблюдением врачей Детской областной больницы. Об этом источники в экстренных службах региона рассказали «Клопс» в пятницу, 15 мая.
Мать погибшего ребёнка медики осмотрели и отпустили. Состояние её старшего сына оценивается как средней тяжести. Водитель Mercedes получил поверхностные травмы и проходит амбулаторное лечение.
В региональной прокуратуре добавили, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела.
Авария произошла 14 мая в районе Берлинского моста. 20-летний водитель Mercedes врезался в Chery, который остановился в среднем ряду из-за поломки. Семилетний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье, позже умер в больнице. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.