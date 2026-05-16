Смертельное ДТП на «Берлинке»: водителя Mercedes, который въехал в Chery, заключили под стражу

Водителя Mercedes, который на Южном обходе Калининграда въехал в Chery, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 14 мая. Предварительно установлено, что мужчина, двигаясь со стороны ул. Подполковника Емельянова в направлении Московского проспекта, влетел в машину, которая ранее встала в среднем ряду в связи с поломкой. 7-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении Chery, скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Водителю Mercedes грозит до пяти лет лишения свободы. Следователь выступил с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина арестован и помещён в СИЗО.