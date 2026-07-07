Калининградка, которая спасла выпавшего из окна малыша, получит 1 млн рублей от Маргариты Симоньян

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Пенсионерка из Калининграда Галина Долгалёва, спасшая выпавшего из окна в доме на ул. Тургенева двухлетнего мальчика, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Такое решение приняла главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает во вторник, 7 июля, РИА Новости.

«Семнадцатую премию имени Тиграна в миллион рублей получит женщина, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области», — написала Симоньян в мессенджере.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.