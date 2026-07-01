Спасла жизнь: выпавшего из окна ребёнка поймала 71‑летняя калининградка

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В Калининграде пожилая женщина сумела смягчить падение двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвёртого этажа. Об этом сообщили в региональном минздраве в среду, 1 июля.

Инцидент произошёл днём 30 июня на улице Тургенева. Малыш сорвался с высоты, но трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции прохожей: 71‑летняя женщина успела подбежать и поймать ребёнка.

У мальчика не обнаружили видимых внешних травм. Его доставили в Детскую областную больницу, где проводят дополнительное обследование, включая КТ. По словам врачей, состояние ребёнка стабильное, угрозы жизни нет.

Женщина, которая спасла малыша, получила травмы и была госпитализирована в БСМП. Сейчас она находится в отделении травматологии, её состояние оценивается как удовлетворительное.