«Я бежала, не думая»: калининградка рассказала, как поймала падающего с четвёртого этажа малыша и сама попала в больницу

71‑летняя калининградка получила переломы, но сумела поймать малыша, упавшего из окна многоэтажки. Подробности происшествия «Клопс» рассказала сама героиня Галина Долгалёва.
Всё произошло во вторник, 30 июня, около 15:30. Женщина сажала цветы под окнами своего дома, когда услышала крики детей, стоявших неподалёку.
«Семья снимает квартиру в этом доме на четвёртом этаже. Мама беременна шестым ребёнком. Три её дочки гуляли рядом, и они как начали кричать! Я говорю, вы что так кричите сильно? А они наверх показывают.
Я поднимаю глаза и вижу, что на подоконнике стоит ребёнок. Это кошмар, конечно!
Вот он стоит не внутри квартиры, а прямо снаружи», — с ужасом вспоминает пенсионерка.
«Я кричу: родители, вы где?»
Галина Фёдоровна признаётся, что опешила и сначала растерялась. Ей даже показалось в какой-то момент, что за мальчиком было прикрыто окно.
«Я кричу: родители, вы где? Заберите ребёнка! Но понимаю, что никто не слышит: я понимаю, что эта мамочка с большим животом занята детьми с утра до ночи. Я вижу: он стоит на отливе и сейчас упадёт. Я быстрее-быстрее побежала туда, под окно, даже не думая: там кусты, хоста растёт под домом. Подбегаю быстрее туда, где отмостка, сама кричу. Голову подняла и смотрю — ребёнок падает.
Я руки распахнула, а он летит и падает мне на грудь и плечо, на левую сторону. Я вместе с ним заваливаюсь в этот папоротник.
Тут же ко мне подбежал сосед Юра, забрал ребёнка и отнёс отцу. Потом подходит ко мне: «Вы встать сможете?» Я говорю, ой, не могу, дышать не могу, тяжело. Он помог мне встать», — вспоминает пенсионерка.
Она увидела отца мальчика. Малыша тем временем положили на подушку, которая сушилась на лавочке.
«Я к нему подходила тоже, у него только синяк был на губе — ударился об меня. И плакал он, конечно», — рассказывает собеседница «Клопс».
Получила переломы, а мальчик цел
На место вызвали скорую. Мальчика в Детскую областную больницу увезла машина реанимации, женщину доставили в БСМП.
Галина Фёдоровна рассказывает, что до этого ЧП дважды перенесла операцию на левой руке — последняя была осенью после перелома. Недавно врачи достали металлоконструкцию, поэтому травмированную руку она старалась оберегать и приняла удар на правую сторону.
В БСМП женщине диагностировали переломы лопатки, ключицы, рёбер и грудины.
У меня всё горело огнём, ключица выперла. А состояние такое, что сейчас сознание потеряю, мушки перед глазами...
Дочь приехала в больницу. Сделали мне КТ, УЗИ — я боялась за желчный. Сегодня что-то и низ живота болит, и бедро. Корсет дали зафиксировать грудную клетку», — вздыхает пенсионерка.
Галина Фёдоровна созвонилась с мамой мальчика. Та сказала, что не слышала крики с улицы. Женщина справилась о здоровье соседки и от всей души поблагодарила её. Сын пока в больнице под наблюдением.
«Похоже, что переломов нет, только ушибы. Связь плохая была: вроде ждут результаты КТ», — говорит пенсионерка.
У Галины Фёдоровны две дочери, обе живут в Калининграде. Муж погиб в Балтийском море много лет назад — он был капитаном траулера.
«Я жила в Полесском районе всю жизнь, закончила техникум советской торговли и всю жизнь работала в торговле — заведующей магазином, товароведом, потом в «Вестере». В Калининград переехала после смерти супруга, сейчас вот одна живу на Тургенева», — скромно рассказывает пенсионерка.
Несчастный случай произошёл 30 июня на ул. Тургенева — о ЧП сообщили в МЧС региона. Как сообщили в региональном минздраве, 71-летняя женщина сумела поймать мальчика и смягчить падение малыша. В ведомстве рассказали о его состоянии.