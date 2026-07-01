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«Это наш ангел-хранитель!»: мать выпавшего из окна ребёнка поблагодарила спасшую сына калининградку

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«Это наш ангел-хранитель!»: мать выпавшего из окна ребёнка поблагодарила спасшую сына калининградку - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Мама мальчика, выпавшего из окна и спасённого 71-летней соседкой, поблагодарила женщину, назвав её ангелом-хранителем. Виктория (имя изменено) рассказала «Клопс», как произошло ЧП.

У мальчика есть брат-близнец. В какой-то момент мама отвлеклась на него — малыш находился в соседней комнате. По счастью, под окном оказалась соседка. 

«Это наш ангел-хранитель! Мы до конца дней будем ей признательны: сын жив благодаря Галине Фёдоровне, — говорит Виктория. — Надеюсь, мы будем ещё долго с ней общаться, сейчас поддерживаем её во всём, сегодня поедем к ней в больницу», — сообщила Виктория.

Она добавила, что, на счастье, сын не получил серьёзных травм — только ушибы. Пока он в больнице, сегодня должны прийти результаты КТ.

Несчастный случай произошёл днём 30 июня на ул. Тургенева. Двухлетнего мальчика, упавшего с четвёртого этажа, поймала сажавшая цветы соседка. Ребёнок почти на пострадал, а женщина получила несколько переломов и сама оказалась в больнице. Она рассказала «Клопс» о случившемся. 

Тема:
Спасение ребёнка, выпавшего из окна на ул. Тургенева в Калининграде
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