«Это наш ангел-хранитель!»: мать выпавшего из окна ребёнка поблагодарила спасшую сына калининградку

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Мама мальчика, выпавшего из окна и спасённого 71-летней соседкой, поблагодарила женщину, назвав её ангелом-хранителем. Виктория (имя изменено) рассказала «Клопс», как произошло ЧП.

У мальчика есть брат-близнец. В какой-то момент мама отвлеклась на него — малыш находился в соседней комнате. По счастью, под окном оказалась соседка.

«Это наш ангел-хранитель! Мы до конца дней будем ей признательны: сын жив благодаря Галине Фёдоровне, — говорит Виктория. — Надеюсь, мы будем ещё долго с ней общаться, сейчас поддерживаем её во всём, сегодня поедем к ней в больницу», — сообщила Виктория.

Она добавила, что, на счастье, сын не получил серьёзных травм — только ушибы. Пока он в больнице, сегодня должны прийти результаты КТ.