17:42

Путин поддержал обращение Беспрозванных о поставках топлива в регион

  1. Калининград
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Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объёмов топлива для жителей региона. Об этом заявил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 2 июля.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объёмов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, поддержку получила просьба губернатора о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей области. Песков отметил, что такая мера применяется на регулярной основе. Ещё одной инициативой, которую одобрил президент, стало приобретение дополнительных паромов для Калининграда. Эти вопросы, как уточнил представитель Кремля, будут прорабатываться в соответствии с поручениями Владимира Путина.

На автозаправке рядом с «Балтией Молл» в Калининграде произошла потасовка между водителем «Газели» и сотрудником АЗС.

Тема:
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