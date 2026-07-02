«Ищу невесту с канистрой бензина»: калининградцы рассказали «Клопс», как переживают повышенный спрос на горючее

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Повышенный спрос на бензин и очереди на заправках пока не заставили жителей Калининградской области отказаться от личного транспорта. Своим мнением читатели поделились с «Клопс» в четверг, 2 июля.

Согласно опросу, проведённому в соцсетях редакции, как минимум половина его участников — 49% — не готовы искать другие варианты. Они мониторят ситуацию на АЗС и стоят часами в очередях, но всё-таки заправляются и продолжают ездить на своих автомобилях.

В относительно выгодном положении пока владельцы машин, которые работают на дизеле (его купить легче). Малой кровью обходятся и те, кто успел залить полный бак до начала ажиотажа, а ездит редко, так что пока не ощутил реального дискомфорта. Но и они чувствуют себя неуютно.

«Заправилась на той неделе в четверг, литров двадцать есть, — делится читательница Елена. — У меня машина однолитровая, не жрёт, а нюхает». Её поддерживает калининградка Александра.

Заправилась неделю назад, — пишет она, — половина бака ещё есть. Но такая немного паника начинается».

Вторая половина опрошенных рассказывает, какие находит варианты. Их немного: общественный транспорт (его выбрали 11%, но некоторые уже переживают, что сложности доберутся и до этого сегмента), велосипеды, мопеды, самокаты (8%). Около 15% участников голосования признались, что стали больше ходить пешком — кто-то из них даже прилагает скриншоты из приложения-шагомера.

Средства индивиуальной мобильности большой популярностью не пользуются по разным причинам. Например, есть те, кому машина нужна не только, чтобы добраться до офиса, но непосредственно занята в процессе.

«Если работа выездная по области с бригадой и требуется перевозить гору инструмента, — риторически спрашивает Евгений, — как велосипед решит данную проблему?»

В том же положении и таксисты. «Муж таксует, — поделилась К. —машина на бензе, доход не вырос.

Зато плюс три часа к смене из-за поиска и очереди на АЗС».

Иногда помогают работодатели: позволяют решать задачи на удалёнке или даже предоставляют транспорт. «Уже почти неделя, как я пересела на служебный автобус, — рассказала калининградка О. — Кстати, спина болеть перестала. В целом стала больше ходить пешком, что тоже полезно. Машину заправила до полного бака в прошлый понедельник и поставила около дома».

Таких, кто не мечется по заправкам, но и не расходует, как О., последние литры, сберегая их на самый крайний случай, среди участников опроса набрался 21%.

Наконец, многие, отвечая на вопрос о том, как переживают дни поиска горючего, ищут спасение в последнем безотказном средстве — чувстве юмора. «Ищу невесту с канистрой бензина, — зазывает Лев. — О себе: без бензина. Есть авто!»