«Если не познакомимся, я уеду одна!»: яркие истории из очередей на калининградских АЗС

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Ссылка Очереди на калининградских заправках стали местом, где не только ждут бензовоз, но и спорят, знакомятся, пытаются договориться с соседями. «Клопс» собрал истории, которые рассказали подписчики нашего телеграм-канала «Бензин видели? А он есть». Битва за 95-й Один из конфликтов произошёл у АЗС на выезде из города в сторону побережья. На Островского растянулась очередь из десятки машин, и две женщины не поделили право следующей подъехать к колонке. Сначала они сигналили друг другу, потом открыли окна и начали выяснять, кто лучше знает ПДД и водительский этикет. Потом обе вышли из машин, и спор перешёл в рукопашную. Разнимать женщин пришлось заправщикам и нескольким водителям. Бензин в итоге достался обеим, и с АЗС они уезжали уже без прежнего запала. Быстрые свидания у колонки На окружной дороге в районе гурьевской развязки, где в пиковые часы к колонке можно стоять очень долго, одна калининградка решила не терять время зря. Девушка вышла из машины, осмотрелась и, заметив симпатичного водителя в соседнем ряду, подошла к нему и сказала: «Мужчина, вы всё равно стоите, и я стою. Если до заправки не познакомимся, я уеду в Зеленоградск одна!» Парень не растерялся, пересел к ней в салон «штурманом», а свою машину оставил другу. Очередь они покинули уже вместе.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Вы забыли заправить мой номер» Похожая история произошла на АЗС на Московском проспекте. Молодой человек на мотоцикле заметил девушку на кабриолете и пытался привлечь её внимание: газовал, улыбался и строил глазки. «Сначала это нас раздражало: зачем газовать на ровном месте? Потом поняли причину», — пишет Наталья. Когда девушка пошла за кофе, байкер последовал за ней. Что случилось у кассы, очевидцы не знают, но оба вышли, улыбаясь друг другу. «Видимо, сказал ей, что она забыла заправить самое главное — его телефон в свой список контактов», — шутит Наталья. Угорь как валюта XXI века На одной из городских заправок мужчина на стареньком Volkswagen Passat очень спешил в аэропорт. До колонки оставалось меньше десяти машин, и водитель решил не ругаться, а договариваться. По словам очевидцев, он пошёл вдоль очереди и предложил пропустить его вперёд в обмен на свежекопчёного калининградского угря, который вёз родственникам в подарок. Аргумент оказался сильным: водители уступили место почти без возражений. Правда, угря хватило не всем.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Каждый крутится, как может» Есть и менее романтичные истории. Один из водителей пересёк сплошную, зарулил на АЗС со стороны выезда и обогнул очередь, в которой люди стояли по два-три часа. На замечания он ответил: «Каждый крутится, как может». После этого, как рассказывают автомобилисты, водитель позвал знакомых, которые тоже попытались встать за ним без очереди. «Это начальство» На одной из АЗС, по словам автомобилистки Евгении, во время часового перерыва сотрудники начали подгонять «свои» машины и заправлять их не только в баки, но и в канистры. Когда водители возмутились, им ответили, что это «начальство». При этом, как отметила Евгения, рядом она видела машину одной из администраций, шофёр которой спокойно стоял в общей очереди. Бензовоз как главный герой дня Многие уже научились понимать, какой именно бензовоз приехал на АЗС. Оказалось, что по оранжевым табличкам на машине можно определить вид топлива, который тот привёз. Например, маркировка 30/1202 означает дизель, 33/1203 — бензин, 23/1965 — пропан-бутановую смесь. Теперь для многих подъезжающий бензовоз — это почти лотерея: ждёшь 95-й, а приехал дизель. Или наоборот — очередь наконец оживает, потому что в цистерне именно то, за чем все стояли.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Если вы тоже стали свидетелем необычной истории, пишите в наш телеграм-канал «Бензин видели? А он есть».