Калининградским АЗС не хватает бензовозов — власти

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Власти Калининградской области связывают перебои на отдельных заправках с нехваткой машин для доставки топлива с нефтебаз. Об этом пресс-служба регионального правительства пишет в четверг, 2 июля.

Крупные операторы — «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Балтнефть» и «Газпромнефть» — уже сформировали графики поставок на июль. В правительстве утверждают, что запасов достаточно для среднемесячных потребностей, однако горючее не всегда успевают быстро довозить до АЗС. Главной проблемой власти считают нехватку техники.

«Для оборота нам необходимо нарастить количество бензовозов. Лукойл два бензовоза уже направил. Посмотрим, насколько они повлияют на улучшение обеспеченности АЗС. Но также необходимо увеличить количество машин со стороны Сургутнефтегаза», — заявил первый замгубернатора Валерий Шерин.

Чтобы обеспечить «зелёный коридор» для медиков, коммунальщиков, дорожных предприятий, пассажирских перевозчиков, компаний связи и ритейла, «Балтнефть» сейчас работает только с юридическими лицами. Дополнительно такой транспорт смогут принимать автоматические заправки «Сургутнефтегаза», которые перевели на обслуживание по картам и заключённым контрактам.

Для компаний, которые занимаются межмуниципальными перевозками, согласовали необходимые суточные лимиты. В правительстве заявили, что уже собрали данные от отраслевых ведомств по потребностям жизнеобеспечения и теперь ежедневно отслеживают ситуацию.

По словам Шерина, губернатор Алексей Беспрозванных сейчас находится в Москве и работает над «комплексом мер для формирования необходимого плана отгрузки топлива в Калининградскую область».

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.