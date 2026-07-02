Не надо стоять в пробке у АЗС: калининградский юрист назвал тех, кто может заправиться без очереди

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Семьи с детьми-инвалидами и инвалиды 1 и 2 группы могут заправляться на АЗС без очереди. Об этом «Клопс» рассказал юрист Общества защиты прав водителей Пётр Губенко, комментируя обсуждение темы в нашем телеграм-канале «Бензин видели? А он есть».

Подписчики разделились на два лагеря. Одни считают, что могут подъехать к колонке, минуя остальных автомобилистов. Другие уверены — в текущей ситуации все должны быть равны, иначе начнётся хаос.

По словам Губенко, право проезда к колонкам на АЗС без очередей предусмотрено отдельным документом от 2 октября 1992 года №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».

«Есть указ президента: имеющие первую и вторую группу, дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, обслуживаются без очереди», — пояснил Губенко.

Важный момент: на таких условиях купить топливо может либо сам водитель с ограниченными возможностями, либо везущий пассажира-инвалида.

Как отмечает юрист, на практике порядок на разных АЗС может отличаться. Где-то сотрудников достаточно известить, в других местах могут попросить подтвердить льготу документами.

Чтобы избежать конфликта, эксперт советует спокойно сообщить о праве на внеочередное обслуживание и при необходимости показать подтверждающие бумаги. Спорить с другими водителями в очереди не стоит — лучше контактировать напрямую с сотрудниками заправки.