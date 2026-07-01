Никакого поиска вслепую: где проверить наличие бензина на заправках — лучшие сервисы для калининградских водителей

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Водителям в Калининградской области на АЗС приходится непросто: либо очередь на несколько часов, либо неизвестно, есть ли топливо на ближайшей заправке. Мы собрали сервисы, которые помогут не ездить впустую и найти работающую заправку с нужным бензином.

ГдеБЕНЗ

Сервис показывает на карте сетевые АЗС рядом с вами и даёт актуальную информацию о наличии топлива. Приложение сообщает, есть ли очереди, какое топливо доступно, и даже примерно подсчитывает, сколько машин ждут заправки. Данные обновляют сами пользователи в реальном времени, так что полностью полагаться на них не стоит, но общую картину сервис даёт отличную. Особенно удобна функция «Умный подбор» — искусственный интеллект подбирает лучший вариант по цене, расстоянию и доступности топлива.

2ГИС

Знакомый всем навигатор умеет не только прокладывать маршруты, но и проверять статус АЗС. Если кликнуть на заправку — отобразится, работает ли она. Закрытые точки получают пометку «Закрыто», и система не позволит выбрать колонку для онлайн-оплаты. Плюс можно сразу оплатить топливо через приложение, не стоя в кассу.

Яндекс Заправки

Популярный сервис объединяет сетевые и частные заправки. В фильтрах легко выбрать нужный вид топлива, сразу увидеть цену и построить маршрут. Главный плюс — данные обновляются практически в реальном времени, без задержек.

Официальные приложения АЗС

Надёжный способ — установить фирменные приложения крупных сетей. Там можно проверить, работает ли конкретная заправка, есть ли бензин, выбрать точку с кафе, применить бонусы и оплатить онлайн. Минус: не у всех компаний есть приложения для iOS.

Benzuber

Независимый агрегатор, который не только показывает работающие АЗС, но и позволяет оплатить топливо онлайн. При регистрации ближайшие точки появляются на карте, а при выборе заправки видны свободные колонки. Если все колонки серые — заправка закрыта. Удобно, что можно сразу настроить опцию «Заправить до полного бака» и не вводить сумму каждый раз.

Приложения банков

В приложениях Сбера, Т-Банка и других банков есть встроенные сервисы для оплаты топлива. А ещё там можно отслеживать статус заправок — у некоторых сервисов АЗС без топлива или закрытые перестают подсвечиваться на карте.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.