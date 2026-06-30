В Калининградскую область направили два дополнительных бензовоза, чтобы разгрузить очереди к АЗС

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В Калининградскую область из-за очередей у АЗС направили два дополнительных бензовоза «Лукойла». Они должны ускорить развоз топлива по региону, сообщает пресс-служба областного правительства во вторник, 30 июня.

По данным властей, операторы продолжают доставлять бензин и дизель по Калининграду и области. Маршруты выстраивают с учётом спроса на конкретных заправках и их удалённости от нефтебазы.

«Количество бензовозов по сравнению с прошлым месяцем у топливных операторов не изменилось, а потребление выросло, и это, безусловно, сказывается на осуществлении развоза и времени ожидания. В помощь по доставке топлива до АЗС компания «Лукойл» направила в регион два дополнительных бензовоза, которые в ближайшее время приступят к работе», — заявили в правительстве.

Чиновники уточнили, что у крупных операторов есть АИ-92, АИ-95 и дизель. Проблема, по версии властей, не в отсутствии топлива, а в том, что компании не успевают быстро доставлять его на все станции из-за ажиотажа.

«Текущие ограничения по отпуску топлива в первую очередь направлены на снижение нагрузок на АЗС и топливных операторов. <...> Также компании вводят технологические часы на АЗС для выстраивания логистики и вправе регулировать свой режим работы, исходя из текущей ситуации», — говорится в сообщении.

Отгрузки на июль согласовали с учётом договорённостей губернатора с федеральным центром. Одна из крупных компаний, «Балтнефть», перешла на обслуживание юрлиц, а также государственных и муниципальных заказов. Сельхозпроизводителей в основном обеспечивает отдельный поставщик: он работает по своему графику и занимается оптовыми продажами. В правительстве предупредили, что отпускная цена может меняться и зависит от ситуации на рынке.

Власти заявили, что профильные ведомства, отраслевые учреждения и топливные компании ищут варианты, которые помогут регулировать скопления машин на АЗС. О конкретных решениях обещают сообщать на официальных ресурсах.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку.