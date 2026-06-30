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12:30
Бензин в дефиците, дороги пустеют: улицы Калининграда вспоминают тишину ковидных времён (фоторепортаж)
На фоне проблем с бензином в Калининграде который день выстраиваются очереди к АЗС, а часть улиц выглядит непривычно свободной. Фотокорреспондент «Клопс» прошёл по городу и посмотрел, как топливный дефицит меняет обычный ритм движения.