Федеральные власти взяли на особый контроль поставки топлива в Калининградскую область

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После перебоев с топливом и очередей на АЗС вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Алексей Беспрозванных обсудили поставки горючего в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства, пишет Интерфакс в понедельник, 29 июня.

«Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей.

Приоритет — обеспечение общественного транспорта, социальных служб, сельскохозяйственной техники.

<...> Нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами. Все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в субъект», — следует из сообщения.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку.