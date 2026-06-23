В кабмине заявили об особом внимании к поставкам топлива в Калининградскую область

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Калининградская область попала в число направлений, которым власти уделяют особое внимание при обеспечении топливом. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил на совещании президента Владимира Путина с правительством, передаёт Интерфакс во вторник, 23 июня.

«Особое внимание, по вашему поручению, уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. <...> Уделяем внимание особо и Дальнему Востоку, и Калининграду, безусловно», — сказал Новак.

По словам зампредседателя правительства, ситуация на внутреннем рынке топлива остаётся «непростой, но контролируемой». Чтобы обеспечить дополнительные поставки, особенно в летний сезон, кабмин увеличивает загрузку нефтеперерабатывающих заводов, сокращает сроки ремонтов и переносит плановые работы на более поздние даты. Минэнерго, отметил вице-премьер, жёстко контролирует эти графики.

Новак также сообщил, что помимо полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина власти рассматривают запрет на вывоз дизельного топлива. По словам вице-премьера, оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных ведомств фактически собирается ежедневно: эти меры должны помогать решать логистические проблемы в отдельных регионах и на конкретных АЗС.