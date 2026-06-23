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В Калининградской области точно есть месячный запас топлива — Беспрозванных

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В Калининградской области точно есть месячный запас топлива — Беспрозванных - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области на основных крупных сетях есть месячный запас топлива. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

«Пока всё у нас в этом смысле стабильно, кроме единичных случаев заправок. На сегодняшний день у нас месячный запас топлива точно есть, как и был всегда, на всех основных крупных сетях», — заявил глава региона.

По словам Беспрозванных, ажиотажный спрос есть в отдельных сетях. Из-за этого сами АЗС начинают вводить ограничения «в одни руки». В канистры, сказал губернатор, топливо не наливают.

За ценами на бензин следит Федеральная антимонопольная служба. Региональные власти взаимодействуют с ведомством.

Вопрос с горючкой для автомобилей находится на ежедневном контроле. Власти каждый день получают данные по остаткам на каждой АЗС и по каждому виду топлива.

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