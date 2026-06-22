Дизель прибавил в цене больше бензина: что происходит на АЗС в Калининграде

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В Калининграде за 12 дней заметнее всего подорожало топливо на нескольких заправках. «Клопс» сравнил, какие цены были на АЗС 11 и 22 июня.

АИ-92

По данным на понедельник, 22 июня, АИ-92 стоит от 68,35 рубля за литр на «Тебоиле» до 69,69 на «Балтнефти». 11 июня диапазон был от 66,89 рубля на «Балтнефти» до 68,68 на «Сургутнефтегазе». В среднем по четырём сетям АИ-92 за 12 дней подорожал примерно с 67,94 до 69,07 рубля.

АИ-95

Стоимость этого вида топлива — от 71,69 рубля на «Тебоиле» до 75,16 на «Балтнефти». 11 июня цены начинались от 70,99 рубля и доходили до 72,66. Средняя стоимость выросла примерно с 72 до 73,24 рубля за литр.

Дизельное топливо

Оно подорожало сильнее бензина. Сейчас литр ДТ стоит от 78,54 рубля на «Тебоиле» до 81,33 на «Балтнефти» и «Лукойле». 11 июня дизель стоил от 76,89 до 80,28 рубля. Средняя цена поднялась примерно с 78,39 до 80,55 рубля.

На каких АЗС подорожание заметнее

Самый резкий рост зафиксирован на «Балтнефти»: АИ-92 подорожал на 2,8 рубля, АИ-95 — на 3,27, дизель — на 4,44 рубля.

У «Сургутнефтегаза» АИ-92 и АИ-95 выросли на 50 копеек, ДТ — на 2,65 рубля.

У «Тебоила» бензин прибавил 70 копеек, дизель — 50 копеек.

У «Лукойла» АИ-92 и АИ-95 подорожали на 50 копеек, дизель — на 1,05 рубля.

Читатели сообщают, что на ряде АЗС периодически нет то одного вида топлива, то другого. О перебоях с отдельными марками бензина рассказывают калининградцы, заправляющиеся, к примеру, на «Балтнефти», «Идели» и Р&Н. Водители отмечают, что цены могут отличаться даже внутри одной сети.

Некоторые станции перестали отпускать топливо в канистрах, но, по словам автомобилистов, тому, кто хочет заправиться, в итоге это удаётся. Очередей, как в некоторых других регионах, на калининградских АЗС не наблюдается.

В правительстве области рост цен и перебои у небольших операторов объясняют изменением логистики. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что ограничений на поставки топлива от производителей нет, крупные сети обеспечены с запасом, а проблемы испытывают отдельные небольшие заправочные компании. Глава региона отметил, что нет необходимости для введения массовых ограничений. Власти ежедневно отслеживают остатки топлива по каждой заправке.

В Калининградскую область жидкое топливо сейчас поступает только морем. Об этом пишет «Западный деловой» со ссылкой на заместителя директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», начальника Калининградского управления Андрея Мошкова. Срок постановки грузов на суда составляет от семи дней.