В Калининградской области распространяют фейк о новом порядке продажи топлива

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В Калининградской области распространяют фейковое постановление губернатора Алексея Беспрозванных о продаже топлива по новым правилам. Об этом пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сообщает в четверг, 18 июня.

В поддельном документе говорится, что бензин и дизельное топливо якобы будут отпускать по категориям потребителей. Власти эту информацию опровергли. Официальных сообщений о новом порядке продажи топлива в регионе не публиковали.