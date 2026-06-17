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Субсидированные билеты для калининградцев заложили в проект бюджетной концепции

  1. Калининград
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Предложения Калининградской области по субсидированным авиабилетам вошли в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе Макс в среду, 17 июня.

По словам главы региона, по его поручению сенатор Александр Шендерюк-Жидков вновь поднял этот вопрос в Совете Федерации. До этого тему прорабатывали вместе с федеральными и региональными политиками, общественниками, авиакомпаниями и турагентствами.

«Сталкиваемся с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Это наиболее частые проблемы. Важно, что наши предложения уже вошли в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Для калининградцев доступные авиаперелёты — это не просто удобство, а необходимость», — написал Беспрозванных.

Губернатор также поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за внимание к региону. Он выразил уверенность, что работа по субсидированным билетам продолжит получать поддержку на федеральном уровне.

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Субсидированные авиабилеты для Калининграда
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