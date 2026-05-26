Калининградские власти объяснили, как получить субсидированные авиабилеты

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Представители министерства развития инфраструктуры Калининградской области рассказали, как воспользоваться программой субсидирования авиабилетов. Об этом сотрудники ведомства сообщили на официальной странице губернатора региона «ВКонтакте»

В министерстве прокомментировали вопрос от жительницы региона, будут ли субсидированные билеты для жителей в наличии.

«Вопрос субсидированных авиабилетов решается на федеральном уровне — это средства из федерального бюджета, — отметили в ведомстве. — По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у «S7», «Смарт-авиа» и «Северный ветер». Если билетов нет на выбранное вами время, то они могут появиться в продаже в случае их возврата. Их наличие пассажиры должны отслеживать самостоятельно на сайтах авиакомпаний, в кассах и приложениях».

В мининфраструктуры подчеркнули, что по правилам предоставления субсидий из федерального бюджета, перевозчики предоставляют места в салоне экономического класса по специальному тарифу: «Это не менее 30% общего количества мест в салоне. Правительство области продолжает взаимодействовать с федеральными органами власти по вопросам обеспечения своевременного финансирования субсидирования авиаперелётов на калининградском направлении».