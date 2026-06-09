Футбольная сборная России вернулась в Калининград и разгромила Тринидад и Тобаго

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Сборная России по футболу впервые за семь лет сыграла в Калининграде и уверенно победила Тринидад и Тобаго. Матч на «Калининград Арене» во вторник, 9 июня, завершился со счётом 3:0, передаёт корреспондент «Клопс».

Предыдущий матч в городе национальная команда проводила в 2019-м — тогда россияне обошли Казахстан в отборе Евро-2020 (1:0). Ещё годом ранее сборная сыграла здесь вничью со Швецией в Лиге наций.

Карибская команда стала 26 соперником России за период международной изоляции. За последние два года наша команда провела товарищеские встречи с представителями всех конфедераций, включая участников финальных стадий Евро-2024 и ЧМ-2026.

Перед матчем болельщиков на площади у арены разогревала группа «Пропаганда». Хедлайнером открытия стал Найк Борзов с треком «Верхом на звезде», а гимн исполнил ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

Тринидад и Тобаго традиционно считается одной из самых футбольных стран Карибского бассейна. Там выросли игроки европейского уровня — легендарный Дуайт Йорк, защитник «Кристал Пэлас» Рио Кардинес, нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. На ЧМ-2006 карибская сборная сыграла вничью со Швецией и дала серьёзный бой Англии и Парагваю.

Как это было на поле

Примечательно, что капитан сборной России Иван Обляков вышел на поле в повязке, посвящённой 80-летию образования Калининградской области.

С первых же минут хозяева показали класс. В начале матча два хороших момента упустил Иван Сергеев. Второй эпизод получился особенно острым — форвард «Динамо» вышел на ударную позицию, но голкипер спас гостей.

На 7 минуте счёт всё же открыли. Для калининградских трибун этот гол получился особенным: отличился защитник «Балтики» Мингиян Бевеев. Он мощно пробил из-за пределов штрафной — этот гол стал для него первым за национальную команду. На исходе 15 минуты Александр Сильянов удвоил преимущество.

На 18 минуте яркий проход совершил Райан Телфер: игрок гостей обыграл нескольких защитников, но пробил мимо ворот. В середине тайма фанатский сектор окутал стадион дымом, поддержка звучала особенно громко. До перерыва счёт не изменился — 2:0.

После паузы россияне продолжили давить, и одна из атак завершилась голом Алексея Батракова. Полузащитник отличился в собственный день рождения.

На 66 минуте на поле вышел ещё один игрок «Балтики» — Максим Петров. Уже в первой атаке он зарядил по воротам, но удар заблокировали. Земляк сразу включился в борьбу, отобрал мяч и заработал угловой.

На 72-й хавбек бил в упор, а спустя пять минут снова получил шанс. Забить ему так и не удалось, но без яркого впечатления Петров поле не покинул. В концовке обе команды пытались изменить счёт, но табло осталось прежним — 3:0.

Матч в Калининграде посетили 27 616 зрителей.